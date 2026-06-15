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Ворог масовано атакував Київ та інші міста України!

Ворог масовано атакував Київ та інші міста України!

Було застосовано більше 50 ракет та більше 400 БпЛА!

Ми намалювали мапу на якій видно приблизний маршрут БпЛА та ракет під час сьогоднішньої атаки.

Ворог масовано атакував Київ та інші міста України! Ворог масовано атакував Київ та інші міста України!

Виродки, які люблять розповідати про свою «глибоку віру» та духовні скрєпи, власноруч знищують головну святиню православ’я і ще й радісно аплодують цьому.
Але не переплутайте. Фашисти - це, звісно, ми. Ті, хто б’є по їхніх заводах, нафтобазах і військовій інфраструктурі.
А не вони, які без жодних вагань стріляють по святині, яку самі ж називають основою своєї віри.
У російській логіці все стабільно: розбомбити храм - духовність, отримати приліт по НПЗ - русофобія.

t.me/andriyshTime

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В результате российских ударов по Киеву этой ночью загорелось здание Успенского собора Киево-Печерской лавры.
Помимо дронов, Россия бьет по Киеву десятками баллистических ракет; под ударом, как и в прошлые разы, — гражданские.
Хаотичность ударов напоминает агонию: не зная, как ответить на точные и болезненные удары Украины, Москва размахивает кулаками в слепой лихорадке.
Вижу, как украинские каналы и богословы уже пишут: бесы и антихристы.
Тут нечего добавить: как ведешь ты войну свою, таким тебя и запомнят.
Россию запомнят как убийцу украинцев, массового убийцу русскоязычных и уничтожителя христианских святынь.
@yigal_levin

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В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли пять спасателей ГСЧС. Еще как минимум пятеро — ранены, — министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Суми. БпЛА у багатоповерхівку та в центрі міста. 

Дніпро. Пошкодили підприємство. Там виникла пожежа. Зруйновали одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибило вікна у школі та закладі культури.

Джерело: https://t.me/mon1tor_ua/67809

Новости портала «Весь Харьков»

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