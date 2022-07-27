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Ворог обстріляв Харків ракетами С-300 - мер

Ворог обстріляв Харків ракетами С-300 - мер

Уранці російські агресори вдарили по Індустріальному району Харкова ракетами С-300

Про це в Телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Укрвінформ.

«О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300», - написав мер.

За його словами, рятувальники вже розбирають завали.

«За їхніми словами жертв немає, але це поки що лише попередня інформація», - додав Терехов.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 липня російські війська вчинили обстріл району неподалік від центру Харкова.

Джерело: ukrinform.ua

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