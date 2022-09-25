Ворог обстріляв Запоріжжя, а Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головні новини ночі та ранку

● ЗСУ вдарили по місцю розташування росгвардії у Херсоні. Загалом на півдні наші війська за добу знищили 57 окупантів, 30 одиниць техніки та три склади із БК.

● Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російські псевдореферендуми. Воно розпочнеться 27 вересня о 22:00 за Києвом.

● Вночі окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Прилетіли близько 10 ракет, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Щонайменше троє людей постраждали, повідомили в ОВА.

● Вранці в Одесі пролунали вибухи. Ворог атакував місто дронами-камікадзе – зафіксовано влучання в адмінбудівлю. Захисникам України вдалося збити один БПЛА, повідомляє Суспільне із посиланням на ОК «Південь».

Джерело: https://t.me/spravdi/17833

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