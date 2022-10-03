Ворог посилено мобілізує українців на ТОТ, а на півдні «мінуснули» 40 окупантів

Головні новини ночі та ранку:

• росіяни посилили мобілізацію на окупованих землях України. На тимчасово окупованих територіях війська рф здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку. Також за інформацією ОК «Південь», окупанти посилили перевірку документів на блокпостах: вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають коштовне майно, гроші. Переважно часто просто розвертають автівку у зворотному напрямку.

• На півдні ЗСУ збили «Алігатор», знищили два танки та 40 загарбників. У Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 340 вогневих завдань. Знищені 40 рашистів, два танки та сім одиниць іншої автобронетехніки. Про це повідомили в ОК «Південь».

• На Сумщині зафіксували 56 прильотів. Як поінформував голова ОВА Дмитро Живицький, були обстріли по Юнаківській та Хотінській громадах. В результаті пошкоджено 10 приватних будинків. Розбиті дві автівки. Пошкоджена школа, ЛЕП, газопровід, водонапірна башта та трансформатор в селах.

Джерело: https://t.me/spravdi/18292

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