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Ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілює місто

Ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілює місто

Ворог продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріли міста з артилерійських систем різних калібрів та реактивних систем залпового вогню.

Про це сказав Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв у відеоповідомленні, передає Укрінформ.

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"Місто Харків перебуває у частковій облозі. По місту ворог цілить реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією", - сказав Наєв.

За його словами, противник не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Корабельні угрупування та авіація противника щодня завдають систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Окупанти проводять перегрупування та нарощування чисельності своїх підрозділів, а також поповнення боєзапасів.

Своєю чергою, підрозділи сил оборони продовжують укріплювати оборону та героїчно виконують поставлені завдання щодо захисту держави.

Крім того, не залишається байдужим й цивільне населення. Зокрема, харків’яни разом із комунальними службами міста роблять все можливе для того, щоб підтримувати життєдіяльність Харкова. Прибирають місто від завалів і сміття після бомбардувань.

"Ворог не пройде там, де один за всіх – і всі за одного. Вся сила у нашій єдності!.. Коли у наші двері стукає біда, ми відкладаємо вбік всі наші непорозуміння і разом захищаємо свою країну. Так було, є і буде",– наголосив Командувач сил оборони.

Як повідомляв Укрінформ, до відновлення Харкова після війни готовий приєднатися всесвітньо відомий архітектор Норман Фостер та його бюро «Foster+Partners».

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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