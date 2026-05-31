Ворог продовжує зазнавати втрат на Курському та Північно-Слобожанському напрямках (ВІДЕО)

Бійці «Сталевого Кордону» у складі Сил оборони України продовжують системно нищити окупаційні війська на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Минулої доби пілоти знищили 5 укриттів та спіймали на «вудочку» ворожий мавік. Також бійці відправили на звалище 2 антени та 3-х окупантів.

Джерело: dpsu.gov.ua

