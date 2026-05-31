Надзвичайне
Сегодня 08:54
Просмотров: 74

Ворог продовжує зазнавати втрат на Курському та Північно-Слобожанському напрямках (ВІДЕО)

Бійці «Сталевого Кордону» у складі Сил оборони України продовжують системно нищити окупаційні війська на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

Минулої доби пілоти знищили 5 укриттів та спіймали на «вудочку» ворожий мавік. Також бійці відправили на звалище 2 антени та 3-х окупантів.

Працюємо, приєднуйтесь.

Контакти для зв’язку:

● Контракт: +38 063 988 76 00

● Мобілізація: +38 063 988 74 69

Джерело: dpsu.gov.ua

