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22.01.2023 16:53
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Ворог вдень обстріляв Золочівську ОТГ та Вовчанськ, є загиблі

Ворог вдень обстріляв Золочівську ОТГ та Вовчанськ, є загиблі

Сьогодні біля 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур’їв Козачок. Пошкоджені могили, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані.

Агентство Телевидения Новости

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