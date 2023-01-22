Ворог вдень обстріляв Золочівську ОТГ та Вовчанськ, є загиблі

Сьогодні біля 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після 15:00 ворог з танків обстріляв кладовище у селі Гур’їв Козачок. Пошкоджені могили, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані.

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