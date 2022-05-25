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Ворог вранці вдарив ракетами по Кривому Рогу та Запоріжжю

Ворог вранці вдарив ракетами по Кривому Рогу та Запоріжжю

російські війська зранку 25 травня завдали три ракетні удари по Кривому Рогу.

Про це у Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Укрінформ.

"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство", - йдеться у повідомленні.

Серйозні руйнування. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також "у Криворізькому районі знову обстріляли з «Ураганів» Широківську та Апостолівську громади. Апостолово частково без світла. Людей не зачепило", - повідомив начальник ОВА.

російські військові випустили чотири ракети по Запоріжжю.

Про це у Телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наша ППО", - йдеться у повідомленні.

Наразі обстежується уражена територія, на місці події працюють відповідні служби.

Источник: ukrinform.ua

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