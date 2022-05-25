Ворог вранці вдарив ракетами по Кривому Рогу та Запоріжжю

російські війська зранку 25 травня завдали три ракетні удари по Кривому Рогу.

Про це у Телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Укрінформ.

"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог завдав три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство", - йдеться у повідомленні.

Серйозні руйнування. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також "у Криворізькому районі знову обстріляли з «Ураганів» Широківську та Апостолівську громади. Апостолово частково без світла. Людей не зачепило", - повідомив начальник ОВА.

російські військові випустили чотири ракети по Запоріжжю.

Про це у Телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.

"Сьогодні, 25 травня, о 05:13 російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наша ППО", - йдеться у повідомленні.

Наразі обстежується уражена територія, на місці події працюють відповідні служби.

Источник: ukrinform.ua

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