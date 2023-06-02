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Ворог запустив чергову ІПСО про руйнування енергетичної інфраструктури України

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову інформаційно-психологічну операцію ворога у Facebook.

росіяни поставили на рекламу допис про те, що ворожі ракети та дрони «зруйнували енергетичну інфраструктуру в Києві, Сумській і Дніпропетровській областях».

Мовляв, сотні селищ залишилися знеструмленими, а «хваленої ППО», якою «піарився клоун», немає.

Це емоційне звинувачення не має нічого спільного з реальністю. Усі українці мають електроенергію, проблеми виникають лише у мешканців прикордонних і прифронтових областей, адже через постійні обстріли там важче ремонтувати мережі обленерго.

А сили ППО відмінно виконують свою роботу, знищуючи більшість ракет і дронів, які ворог випускає по території України.

Згідно з наявними у нас даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує ІПСО через традиційно порожню сторінку під назвою Newsruva. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 31 травня, а фейкову сторінку створили 20 квітня.

Центр стратегічних комунікацій звертається до своїх читачів із закликом: якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО – не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію.

Ворог запустив чергову ІПСО про руйнування енергетичної інфраструктури України

Ворог запустив чергову ІПСО про руйнування енергетичної інфраструктури України

Ворог запустив чергову ІПСО про руйнування енергетичної інфраструктури України

Ворог запустив чергову ІПСО про руйнування енергетичної інфраструктури України

Джерело: https://t.me/spravdi/29834

Новости портала «Весь Харьков»

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