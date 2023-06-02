Ворог запустив чергову ІПСО про руйнування енергетичної інфраструктури України

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову інформаційно-психологічну операцію ворога у Facebook.

росіяни поставили на рекламу допис про те, що ворожі ракети та дрони «зруйнували енергетичну інфраструктуру в Києві, Сумській і Дніпропетровській областях».

Мовляв, сотні селищ залишилися знеструмленими, а «хваленої ППО», якою «піарився клоун», немає.

Це емоційне звинувачення не має нічого спільного з реальністю. Усі українці мають електроенергію, проблеми виникають лише у мешканців прикордонних і прифронтових областей, адже через постійні обстріли там важче ремонтувати мережі обленерго.

А сили ППО відмінно виконують свою роботу, знищуючи більшість ракет і дронів, які ворог випускає по території України.

Згідно з наявними у нас даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує ІПСО через традиційно порожню сторінку під назвою Newsruva. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 31 травня, а фейкову сторінку створили 20 квітня.

Центр стратегічних комунікацій звертається до своїх читачів із закликом: якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО – не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію.

Джерело: https://t.me/spravdi/29834

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