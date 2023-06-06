Ворог запустив чергову ІПСО з дискредитацією влади України і Територіальних центрів комплектування

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову інформаційно-психологічну операцію ворога у Facebook.

У цій кампанії фейкороби кремля продовжують тиснути на психіку українців арсеналом старих маніпуляцій – «Зеленський брехун», «військкомати влаштували беззаконня» і «хлопці з передової готові йти і знищити Зеленського і все його оточення».

Водночас одним з основних брехливих меседжів є те, що воєнний стан в Україні «породив вседозволеність» і ледь не «махновщину». Але що б не вигадували пропагандисти, це не відповідає дійсності – на підконтрольних владі України територіях працюють органи правопорядку та інші служби.

Окремим блоком брехні, який дезінформатори рф намагаються нав'язати українцям, є образ керівників Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки – їм ворожа пропаганда приписує негідну поведінку в ставленні до мобілізованих: «приймають їх мордою в підлогу», «заламують руки» та виявляють інші протиправні методи.

Згідно з наявними у нас даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує фейк через традиційно порожню сторінку під назвою Pihon. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 5 червня.

Центр стратегічних комунікацій звертається до своїх читачів із закликом: якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО – не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію.

Джерело: https://t.me/spravdi/29970

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