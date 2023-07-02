Ворог запустив нову ІПСО, аби послабити віру українців в успішний контрнаступ і знизити довіру до влади

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову інформаційно-психологічну операцію ворога у Facebook.

росіяни поставили на рекламу допис, у якому йдеться про те, що рф «отримала тимчасову перевагу через 20 вертольотів». Мовляв, ЗСУ програють противнику, а все тому, що «Зеленський відсторонив Залужного від планування наступу».

Посилання, розміщене у дописі, веде на Telegram-канал видання, «Страна», яке тривалий час просувало проросійські наративи, дискредитувало армію та підтримувало російську агресію проти України. Це видання заблоковане в Україні.

Тож чергова ІПСО має на меті не лише посіяти серед українців зерна недовіри до президента України Зеленського, а й рекламує підсанкційне проросійське видання.

Ворог неодноразово намагався розкрутити наратив про сварку між Зеленським і Залужним, але подібні новини – фейкові. Головнокомандувача ЗСУ ніхто не відстороняв, він продовжує виконувати свої обовʼязки.

Згідно з наявними у нас даними, ворожа пропаганда активно розповсюджує фейк через традиційно порожня сторінка під назвою AppTop. За даними Центру стратегічних комунікацій, кампанія була запущена 25 червня.

Центр стратегічних комунікацій звертається до своїх читачів із закликом: якщо ви бачите у своїй стрічці публікації з порожніх сторінок, які мають явні ознаки фейку, пропаганди, ІПСО – не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими постами підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію.

Джерело: https://t.me/spravdi/31002

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