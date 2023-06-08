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Ворог збільшив кількість ІПСО: брешуть про «успішний наступ рф в Марʼїнці» та «контроль над Бахмутом»

Ворог збільшив кількість ІПСО: брешуть про «успішний наступ рф в Марʼїнці» та «контроль над Бахмутом»

російська армія зазнає втрат та невдач, тому пропагандисти подвоюють кількість фейків про успіхи, зазначила заступниця міністра оборони Маляр.

Наприклад, проросійські Telegram-канали сьогодні особливо приділяють увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність військ рф на різних напрямках:

- ніби рф успішно наступає в Мар’їнці;

- ніби росія контролює Бахмут;

- ніби зс рф зупинили наступ ЗСУ.

А це означає лише одне: ситуація на фронті розвивається навпаки – ЗСУ мають успіх, а ворог програє.

Джерело: https://t.me/spravdi/30064

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