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Ворог збільшив кількість ІПСО: брешуть про «успішний наступ рф в Марʼїнці» та «контроль над Бахмутом»
російська армія зазнає втрат та невдач, тому пропагандисти подвоюють кількість фейків про успіхи, зазначила заступниця міністра оборони Маляр.
Наприклад, проросійські Telegram-канали сьогодні особливо приділяють увагу поширенню меседжів про нібито ефективну діяльність військ рф на різних напрямках:
- ніби рф успішно наступає в Мар’їнці;
- ніби росія контролює Бахмут;
- ніби зс рф зупинили наступ ЗСУ.
А це означає лише одне: ситуація на фронті розвивається навпаки – ЗСУ мають успіх, а ворог програє.
Джерело: https://t.me/spravdi/30064
Темы: війна, пропаганда, росія, україна