Ворог знов обстріляв Харківщину: пошкоджено щонайменше 2 домоволодіння

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Зокрема, під вогнем росіян перебували Козача Лопань, Гоптівка, Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 2 приватних домоволодіння, сталися пожежі. Крім того, ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по смт Дворічна та с. Кучерівка Куп’янського району. На щастя, без постраждалих.

Повідомляється у каналі Олега Синєгубова.

Агентство Телевидения Новости