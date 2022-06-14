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Ворог зруйнував усі три мости, які ведуть до Сєвєродонецька

Ворог зруйнував усі три мости, які ведуть до Сєвєродонецька

Окупанти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

● Війська рф зруйнували усі мости, які вели до Сєвєродонецька. Евакуація та підвезення гуманітарних вантажів неможливі. Люди, які залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах.

● У разі швидкого вигнання окупантів із міста – поновити комунікації до зими не вдасться.

● Також загарбники продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гуманітарні вантажі завозяться щоденно.

Источник: https://t.me/spravdi/10638

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