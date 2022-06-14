Ворог зруйнував усі три мости, які ведуть до Сєвєродонецька

Окупанти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

● Війська рф зруйнували усі мости, які вели до Сєвєродонецька. Евакуація та підвезення гуманітарних вантажів неможливі. Люди, які залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах.

● У разі швидкого вигнання окупантів із міста – поновити комунікації до зими не вдасться.

● Також загарбники продовжують обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гуманітарні вантажі завозяться щоденно.

Источник: https://t.me/spravdi/10638

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