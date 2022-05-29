Ворожі обстріли, цивільні жертви та руйнування житлових будівель. Як минула ніч у найгарячіших точках України

● На Харківщині

Протягом доби росіяни обстрілювали Ізюмський район – троє людей отримали поранення. Крім цього, двоє людей постраждали у Золочеві та одна людина – в селі Коробочкине. Ввечері біля Барвінкового внаслідок обстрілів загинула жінка.

● На Луганщині

Бойові дії у Сєвєродонецьку тривають, росіяни намагалися взяти населений пункт до Дня міста (29 травня). У Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку – одна людина загинула, чотирьох мешканців госпіталізували. Окупанти зруйнували кінотеатр «Дружба» та завдали пошкоджень 22 будинкам. Всього – двоє загиблих та четверо поранених.

● На Донеччині

Газ відсутній на території області, частково відсутні вода і електрика. Обстріли тривають по всій лінії фронту. За минулу добу – двоє загиблих і троє поранених.

● На Дніпропетровщині

Напередодні ввечері ворог завдав ракетних ударів по Кривому Рогу. Зруйноване промислове підприємство. Люди не постраждали.

● На Херсонщині

Гарячими точками залишаються населені пункти Великоолександрівської, Нововоронцовської, Калинівської, Високопільської та Чорнобаївської громад. Тут бойові дії тривали практично весь день, люди знову фіксували багато бойової техніки та авіацію. Декілька цивільних громадян отримали поранення, ще один чоловік загинув.

● На Миколаївщині

Зранку окупаційні війська вчергове обстріляли Миколаїв – вдарили по житлових кварталах. Одна людина загинула на місці. Також відомо про щонайменше шістьох поранених.

Источник: https://t.me/spravdi/9357

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