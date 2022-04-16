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Ворожі обстріли в Миколаєві, Харкові та областях - зведення ОВА

Ворожі обстріли в Миколаєві, Харкові та областях - зведення ОВА

Сьогодні зранку у Миколаєві російські війська обстріляли інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00.

Крім того, минулої доби російські війська завдали удари з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Миколаєва. За попередніми даними, загинули 5 людей та 15 поранені.

У Дніпропетровській області вночі ворог влучив у об’єкт господарської інфраструктури. Будівлі зруйновано. Інформації щодо постраждалих немає. Деталі з’ясовуються.

На Полтавщині вчора пізно ввечері ворог вдарив по об‘єкту господарської інфраструктурі в одному із сіл області. Є руйнування будівель. Одна людина загинула, ще одна постраждала, але без госпіталізації.

У Кіровоградській області росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури пізно ввечері. Пожежа ліквідована. Є загиблі та постраждалі. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

У Харкові інтенсивність ворожих обстрілів в окремих районах міста за добу зросла, вчора за день по місту більш як 50 осіб були поранені, загинули 9 цивільних. У Харківській області загарбники обстрілювали Дергачі, Балаклію, Золочів. Постраждали троє людей, двоє загинули. Бої ведуться в Ізюмському напрямку.

На Луганщині тривають мінометні обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська та Кремінної. У Кремінній один загиблий, у Лисичанську поранено трьох людей. У Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід. Місто перебуває без води та газу. Зафіксоване влучання ворожого снаряда в газопровід у Лисичанську, але з менш вагомими наслідками.

На Донеччині росіяни вчора ввечері обстрілювали Покровський район (села Запоріжжя і Срібне), спалахнули пожежі у житлових будинках, пошкоджено дитсадок. Вночі і до ранку — обстріли в районі Новоселівки-3 в Очеретинській громаді. В Маріуполі ситуація критична.

У Херсонській області лунають вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих відсутня. У багатьох населених пунктах гуманітарна криза, російські війська продовжують мародерити.

Водночас відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях.

Источник: ukrinform.ua

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