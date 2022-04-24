Воскресение осуждения

Светлое Христово Воскресение пришлось на 60 день российского вторжения в Украину. Многие тысячи украинцев в этом году не дожили до без преувеличения главного праздника года. Сотни тысяч навсегда потеряли свои дома. Миллионы разбросаны по всему миру.

Путинское руководство, под возгласы бурлящей злобой пропагандистской своры, не проявило ни малейшей толики человечности и гуманизма, отказавшись даже от предложения генсека ООН о пасхальном перемирии.

В страстную субботу, в тот момент, как в Иерусалиме снизошёл благодатный огонь, российские нелюди осуществили ракетный обстрел жилых районов ряда городов Украины, в т.ч. Одессы. Это привело к гибели 8 человек. Среди погибших трехмесячная девочка Кира, ее мама и бабушка. Сразу не стало представителей трёх поколений одной семьи... Опять и опять немыслимый ужас.

На Пасху полным ходом идёт обстрел неподконтрольной путинской орде части Мариуполя. Российские террористы из тяжелой артиллерии и авиации бомбят промышленную зону "Азовстали", где находятся тысячи украинских военнослужащих и гражданские лица. Предложения украинской стороны от спецраунда переговоров по Мариуполю не находят отклика.

Но кажется сам Всевышний начал своей десницей карать земли служителей сатаны. Сибирь охвачена лесными пожарами дым от которых окутал Новосибирск, Омск, Красноярск. Всего возгорания зафиксированы в 14 субъектах федерации. В Green Peace отмечают, что с начала года площадь природных пожаров уже в два раза больше, чем в прошлом году к этому времени. В Рослесхозе отмечают, что всего c начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда возникло 783 лесных пожара на площади 43 227 га. При этом информация является не полной и реальные масштабы возгораний могут быть существенно большими. Поскольку множество военных, которые ранее помогали бороться с пожарами переброшены в Украину тушить очаги возгораний некому. Так, Россия выгорает изнутри. Кремлю плевать.

Верхом цинизма, безбожия, сатанизма выступают сообщения, что российские подонки готовят пасхальные обстрелы украинских городов: «Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут „Христос воскрес!“ Развлекаемся, как можем…»

Просто берут дурной пример со служителя антихриста Гундяева, который даже при виртуальном присутствии фюрера в ХХС, отказался словом обмолвиться о войне в Украине. Вроде и нет 22000 российских оккупантов на погостах. "Патриарха" РПЦ это не волнует, ведь он сам культивирует идеологию насилия, убийств, войны и геноцида. Из путинской верхушки и ее прислужников рвется такая гордыня, будто они бессмертные и неуязвимые боги. Тогда как на деле лишь горстка тронувшихся умом от беззакония геронтократов. Им всем держать ответ перед Всевышним. От Бога нельзя спрятаться ни в одном бункере.

«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения». Ин. 5:29.

Источник: https://t.me/sytosokrata/599

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