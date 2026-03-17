Восьмеро людей постраждали внаслідок удару рф по «Новій пошті» у Запоріжжі

Сьогодні зранку, 17 березня, росіяни завдали удару по інноваційному терміналу СІЧ «Нової пошти» у Запоріжжі. Постраждали восьмеро людей.

Про це повідомили в пресслужбі «Нової пошти».

Всі співробітники, які перебували на зміні, живі. З частини працівників, які під час атаки перебували в укритті, п’ятеро дістали контузії, один зазнав поранення. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

«Одразу після атаки ми переключилися на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставки. Процеси вже перебудовані – команда працює у посиленому режимі», – йдеться в повідомленні.

