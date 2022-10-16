Вот что сказал Си Цзиньпин на открытии съезда Компартии Китая - Reuters
(https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-open-20th-communist-party-congress-2022-10-15/):
● Китай добился полного контроля над Гонконгом, превратив хаос в порядок.
● Китай должен обеспечить, чтобы Гонконгом управляли патриоты, и Китай поддержит Гонконг в интеграции с материком.
● Китай ведет активную борьбу с тайваньским сепаратизмом.
● Решение тайваньской проблемы зависит от китайского народа, и Китай никогда не откажется от права на применение силы, но будет стремиться к мирному урегулированию.
● Китай ускорит создание вооруженных сил мирового уровня и укрепит свои возможности по созданию потенциала стратегического сдерживания.
● Китай будет безоговорочно поддерживать частную экономику и позволит рынку играть решающую роль в распределении ресурсов.
● Китай будет стремиться к качественному экономическому росту, и следующие пять лет будут иметь решающее значение для построения современной социалистической державы.
#Китай