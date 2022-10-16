Вот что сказал Си Цзиньпин на открытии съезда Компартии Китая - Reuters

(https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-open-20th-communist-party-congress-2022-10-15/):

● Китай добился полного контроля над Гонконгом, превратив хаос в порядок.

● Китай должен обеспечить, чтобы Гонконгом управляли патриоты, и Китай поддержит Гонконг в интеграции с материком.

● Китай ведет активную борьбу с тайваньским сепаратизмом.

● Решение тайваньской проблемы зависит от китайского народа, и Китай никогда не откажется от права на применение силы, но будет стремиться к мирному урегулированию.

● Китай ускорит создание вооруженных сил мирового уровня и укрепит свои возможности по созданию потенциала стратегического сдерживания.

● Китай будет безоговорочно поддерживать частную экономику и позволит рынку играть решающую роль в распределении ресурсов.

● Китай будет стремиться к качественному экономическому росту, и следующие пять лет будут иметь решающее значение для построения современной социалистической державы.

#Китай

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