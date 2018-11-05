"Вот когда убьют - приходите!" В Харькове прошла акция в память Екатерины Гандзюк

Акция прошла возле областного управления полиции, куда люди принесли цветы, лампадки и фотографию Гандзюк. А еще на большом экране прямо на стене здания показали последнее обращение к украинцам тяжело травмированной Екатерины.

На исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона неизвестный напал 31 июля, облив серной кислотой. Гандзюк получила почти 30 процентов ожогов тела. До последнего она под охраной полиции находилась в киевской больнице, где ей сделали 11 операций. Сначала нападение квалифицировали как хулиганство, впоследствии переквалифицировали на покушение на убийство. Полиция рассматривает несколько версий: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты. Харьковские активисты требуют найти именно заказчиков нападений на людей с активной позицией:

Дмитрий Дробот, активист

Країна залишилась на межі, одна частина думає, і це останній сигнал, коли треба виїжджати з країни, а для мене особисто це плюсик, що треба прискорювати зміни і реформувати правоохоронну систему, щоб вона не давала збоїв. Саме тому ми під стінами МВС, і непокаране зло - воно зростає

Вера Черныгина, активистка, участница акции

Это как лакмусовая бумажка, что сколько еще надо чтобы погибло людей для того, чтобы кому –то что-то доказать. Когда мы приходим в полицию и говорим, что бьют наших активистов, они отвечают: «Они же не умерли при этом. Вот когда убьют – приходите». Я не cобираюсь ждать, чтобы меня убили!

Депутат Дмитрий Булах был знаком с Екатериной Гандзюк. Говорит, что она его поразила своей харизматичностью и мудростью, несмотря на свой молодой возраст. Когда на него напали, вспоминает Дмитрий, Екатерина его поддерживала. Сейчас он требует не только найти убийц Кати, а и осуществить кадровые изменения в рядах силовиков Херсона и Одессы:

Дмитрий Булах, активист

Ми розуміємо , що і в Херсоні, де знайшли «цапа-відбувайла», і в Одесі, коли до сих пір не відбувається розслідування цих злочинів, в Одесі людину підстрелили, її дивом вдалось спасти… Тому ми не очікуємо ніякої реакції з боку обласного керівництва МВД, але вимагаємо обласного керівництва Херсоньскої та Одеської області

Акция длилась около часа. Из здания областного управления Харьковской полиции никто к пикетчикам не вышел.

Агентство Телевидения Новости