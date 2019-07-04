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"Воздух наполнен запахом бурбона". Пожар на складе Jim Beam уничтожил миллионы литров алкоголя

Воздух наполнен запахом бурбона. Пожар на складе Jim Beam уничтожил миллионы литров алкоголя

Крупный пожар фактически полностью уничтожил склад бурбона Jim Beam в округе Вудфорд, который находится в штате Кентукки, США . В Сети опубликовали фотографии последствий стихии.

Как сообщается, огонь возник около вечером 2 июля по местному времени. Пламенем охватило склад, где находилось более 7000000 литров бурбона. Часть из него вместе с водой из пожарных гидрантов попала в местную реку Кентукки, сообщает Lexington Herald-Leader.

Джон Мур, представитель местного департамента по вопросам энергетики и окружающей среды, сказал: "Был некоторый материал, который попал к ручью, и это, безусловно, уже в реке Кентукки".

По его словам, из-за снижения уровня кислорода в реке может погибнуть большое количество рыбы.

Сейчас ведутся работы по предотвращению дальнейшего загрязнения вод.

Причиной возгорания могла послужить молния. Сокрушительный пожар длился более 10 часов. Сначала загорелось одно помещение, а затем пламя перекинулось на соседнее здание.

Очевидцы происшествия в соцсетях пишут, что из-за чрезвычайного происшествия в городе "воздух наполнен запахом бурбона". На складе хранился молодой бурбон, поэтому в компании утверждают, что проблем с доступностью алкогольного напитка не будет.

По подсчетам Bloomberg, убытки компании в результате пожара могут составлять от 90 до 300 000 000 долларов.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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