Возле Авдеевки оккупанты начали применять тактику «кротов» и роют тоннели, чтобы тайком подобраться ближе к украинским позициям, – спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь

Также он отметил, что украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных транспортных машин с дистанционным управлением возле Авдеевки.

Тем временем глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, «похоже, что игра будет длиться вдолгую, к сожалению, но так выглядит, что враг будет пробовать там наступать», говоря про ситуацию вокруг Авдеевки.

Джерело: https://t.me/u_now/115992

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