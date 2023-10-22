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Возле Авдеевки оккупанты начали применять тактику «кротов» и роют тоннели
Возле Авдеевки оккупанты начали применять тактику «кротов» и роют тоннели, чтобы тайком подобраться ближе к украинским позициям, – спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь
Также он отметил, что украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных транспортных машин с дистанционным управлением возле Авдеевки.
Тем временем глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, «похоже, что игра будет длиться вдолгую, к сожалению, но так выглядит, что враг будет пробовать там наступать», говоря про ситуацию вокруг Авдеевки.
Джерело: https://t.me/u_now/115992