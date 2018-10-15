Возле харьковского завода обнаружили боевую гранату
Вчера, 14 октября, в 15-53 в полицию позвонил работник метрополитена и сообщил, что на трамвайной остановке по Московскому проспекту у завода он увидел предмет, похожий на гранату.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
С места происшествия эксперты изъяли ручную гранату РГД-5.
Эвакуация людей не проводилась.
Полицейские обеспечили отвод граждан на безопасную дистанцию от найденного боеприпаса. Его расстояние до жилых домов составило около 1500 метров.
Гранату изъяли, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.