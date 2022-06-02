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Возле китайского космодрома обнаружили генератор помех

Возле китайского космодрома обнаружили генератор помех

Группа радионаблюдения при космодроме Цзюцюань обнаружила передатчик активных помех в автомобиле, припаркованном возле базы. Это произошло за несколько недель до запланированного запуска корабля «Шэньчжоу-14» с экипажем. Информация о происшествии появилась в местной прессе.

Администрация космодрома не сообщает, был ли инцидент актом саботажа, но отмечает, что генератор помех мог заставить ракету-носитель «Чанчжэн-2 °F» сбиться с курса, пишет BI со слов китайского издания «Вечерние новости Янцзэ». Корабль «Шэньчжоу-14» должен доставить на китайскую орбитальную станцию трех тайконавтов, среди которых Лю Ян, первая женщина-космонавт Китая.

В начале мая назад сотрудники космодрома Цзюцюань стали отмечать аномальные сигналы, и несколько дней потратили на поиск источника помех. Наконец, они обнаружили в стоящей за ограждением автомобиле небольшой радиопередатчик, который можно приобрести онлайн. Несмотря на свой скромный размер, прибор может создавать помехи спутниковым сигналам, и так довольно слабым из-за того, что им приходится преодолевать большие расстояния.

Находка не повлияла на график подготовки к запуску корабля «Шэньчжоу-14». Агентство «Синьхуа» сообщает о том, что космодром готов к старту.

Если старт миссии пройдет успешно, экипаж корабля приступит к завершающей фазе строительства космической станции «Тяньгун», которую КНР начала строить после того, как китайским космонавтам по настоянию США запретили прилетать на МКС. Первый, базовый модуль станции вышел на орбиту год назад.

В конце марта этого года Китай запустил первую ракету класса «Чанчжэн-6» на твердом топливе. «Чанчжэнь-6А» стартовала с нового космодрома, построенного специально для этой новой ракеты в Тайюане, на севере Китая. Оборудование комплекса позволяет автоматизировать ряд процессов, предшествующих запуску, в частности, заправку, и сократить время подготовки к запускам до 14 дней.

Источник: hightech.plus

Новости портала «Весь Харьков»

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