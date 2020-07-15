Возле подъезда дома в районе Одесской нашли мертвого мужчину

Сегодня, 15 июля, в доме на ул. Качановской, 17 на входе в подвал обнаружили труп мужчины.

Об этом первыми сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, на теле умершего присутствовали признаки насильственной смерти.

Также опубликовано видео с места происшествия, где на ступеньках подъезда, ведущих в подвал, видны следы крови.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Все подробности и обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.

Агентство Телевидения Новости