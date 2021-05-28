Возле села на Харьковщине в поле нашли старые боеприпасы: среди них - осколочная бомба
На Харьковщине пиротехники спасательной службы за сутки, 27 мая, разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Среди них была 1 советская осколочная авиабомба АО-10, а также по 1 артснаряду калибров 152, 76 и 50 мм и 1 минометная мина диаметром 82 мм.
50-миллиметровый снаряд обнаружили возле села Яремовка Изювського района.
Остальные боеприпасы были найдены в поле возле села Большая Андреевка в Боровском районе области.
Все боеприпасы специалисты ГСЧС ликвидировали в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.
На месте проведения пиротехнических работ спасатели проводили с местными жителями разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов.