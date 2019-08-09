Возле военной части в РФ зафиксирован выброс радиации, есть погибшие: что известно

Выброс радиации зафиксировали датчики на зенитной военной части под Архангельском.

Об этом сообщает Telegram-канал @Lshot со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации канала, на территории военной части под Архангельском, где произошло ЧП, проводили подготовку к ракетным пускам. И кто-то «нажал не ту кнопку». Над полигоном для испытаний поднялось небольшое облако, похожее на пар. Пострадать могли до 15 человек.

Приборы для измерения радиации в соседнем населенном пункте от военной базы сейчас показывают 13 микрорентген в час, при норме — 16.

В то же время российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, сообщает, что в воинской части в Северодвинске Архангельской области РФ произошел пожар, по меньшей мере один человек погиб.

«В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар», — рассказал собеседник журналистов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов также подтвердил факт инцидента, отметив, что в результате происшествия есть пострадавшие.

«Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация», — сказал он.

Источник: sprotyv.info

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