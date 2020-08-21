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Врачи не дают разрешения на транспортировку Навального из омской больницы за границу

Врачи не дают разрешения на транспортировку Навального из омской больницы за границу

Состояние оппозиционного российского политика Алексея Навального не позволяет его перевозку. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 города Омска.

Об этом сообщила пресс- секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно", - написала она в Твиттере.

По ее словам, до этого момента врачи уверяли, что готовы санкционировать транспортировку Навального.

"Поэтому мы в кратчайшие сроки организовали транспортировку. Теперь, в этот момент, врачи не дают разрешения", - отметила Ярмыш.

Представитель оппозиционного политика считает, что запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить.

"При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни", - отмечает Кира Ярмыш.

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что российские врачи, привлеченные к лечению Навального, не хуже немецких.

Комментарий медика опубликовал журналист "Дождя" Илья Шепелин.

Мураховский заявил, что результаты новых анализов и диагноз будут готовы в течение двух суток. 

"Те, которые мы сегодня получили, они отрицательные", - сказал медик.

По данным полиции, в организме Навального "обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих", сообщила Ярмыш. 

Названия вещества не сообщают якобы из-за тайны следствия.

Врачи на это сообщение не реагируют.

Как пишет МБХ Медиа, что жена политика Юлия рассказала, что всем, кто находится рядом с Навальным, нужны специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея.

Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где его доставили в больницу. Предварительным диагнозом назвали токсическое отравление.

Навальный не приходил в сознание и впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Его состояние врачи называли стабильно тяжелым.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что клиники Германии и Франции готовы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Точный диагноз Алексея Навального до сих пор неизвестен.

 

Агентство Телевидения Новости

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