Враг вывез из оккупированного Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна

Российские войска 30 июня вывезли из порта оккупированного Бердянска 7 тысяч тонн ворованного украинского зерна.

По данным кремлевских пропагандистских СМИ, «первое торговое судно» с украинским зерном направляется «в дружественные страны».

Отмечается, что «безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота».

Напомним, российские оккупанты привозят краденое украинское зерно из портов оккупированного Крыма в частные российские порты в Турции, где ограничена юрисдикция турецких властей.

Источник: sprotyv.info

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