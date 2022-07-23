Вранці 23 липня у Харкові близько 06:30 пролунали три вибухи.

Попередньо відомо про одного пораненого внаслідок влучання боєприпасів РФ по території міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Кілька сильних влучань у центральній частині. Відомо про одного пораненого. ДСНС вже працює. Прохання до всіх харків'ян — перебувайте в укриттях", — повідомив Терехов.

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, російський боєприпас влучив у двоповерховий житловий будинок.

"Поранення дістав чоловік. Він перебуває в задовільному стані. Будівля майже повністю зруйнована. Під завалами, за попередньою інформацією, нікого немає. Загиблих немає", — сказав він.

За словами Чубенка, разом із чоловіком у будинку проживає жінка, вона не постраждала.

Вид озброєння, з якого російські війська завдали ударів, встановлюється.

Джерело: suspilne.media

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