Вранці окупанти завдали удару по Куп’янську: поранено чоловіка

За даними слідства, 17 серпня близько 8:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл міста Купʼянськ. Вибухове поранення отримав 43-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

16 серпня близько 18:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Нова Козача Харківського району.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 70-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати воєнні злочини рф на території Харківської області.

