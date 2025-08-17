Вранці окупанти завдали удару по Куп’янську: поранено чоловіка
За даними слідства, 17 серпня близько 8:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл міста Купʼянськ. Вибухове поранення отримав 43-річний чоловік.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
16 серпня близько 18:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Нова Козача Харківського району.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. 70-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати воєнні злочини рф на території Харківської області.