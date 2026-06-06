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«Время юных героев»: як рф перетворює дитячі табори на центри військової підготовки

«Время юных героев»: як рф перетворює дитячі табори на центри військової підготовки

Школярів із тимчасово окупованих територій Запорізької області вивезли до оборонно-спортивного табору «Авангард» у волгограді на зміну під назвою «Время юных героев».

За даними Центру нацспротиву, подібні табори вже давно не мають нічого спільного з відпочинком чи оздоровленням. Їхня ключова функція – формування у дітей лояльності до російської армії та підготовка майбутнього кадрового резерву для участі у війні.

Програма табору включає військово-прикладну підготовку, стройові заняття, тактичні вправи, спортивні змагання та командні тренування.

Окремий акцент окупанти роблять на сучасних військових технологіях – зокрема дітей навчають базовим навичкам керування БПЛА.

Також у програмі – зустрічі з учасниками так званої «сво» та «героями росії», під час яких школярам нав’язують ідею «престижності» служби в армії рф і нормалізують участь у війні проти України. Військових подають як рольові моделі, а бойові дії – як приклад для наслідування.

Крім того, дітей залучають до змагань і «випробувань», що імітують бойові умови. Таким чином окупанти поступово стирають межу між дитинством і військовою службою, використовуючи освіту як інструмент пропаганди та підготовки до війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/55750

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