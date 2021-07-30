Врожденных болезней не было – в Одесском зоопарке отреагировали на смерть харьковской слонихи Тэнди

Пока Тэнди жила в Одессе, у нее не было врожденных болезней почек или проблем с ногами. Как не было “намеков на дисплазию” и у ее отца – слона Таруна.

Об этом в комментарии “Суcпільному” сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

“Когда мы ее передавали, то проблем не было, она была здоровой. Это подтверждают врачи, которые занимались слонихой, кроме того, в документах нет никаких упоминаний о том, что Тэнди чем-то болела. Это следствие хронических заболеваний”, – сказал Беляков.

Он также сообщил, что “намеков на дисплазию” не было и у отца Тэнди – одесского слона Таруна.

“У него было все замечательно с ногами. Возможно, они проводили генетические исследования, которые подтвердили, что это наследственное заболевание. Но внешних проявлений болезни у него не было. То, что написано, что он страдал от дисплазии, это не так. У него были другие проблемы и смерть наступила в результате гнойного пульпита “, – пояснил Беляков.

Напомним, о смерти слонихи Тэнди в Харьковском зоопарке сообщили 28 июля. В зверинце отметили, что у Тэнди было хроническое неизлечимое заболевание – дисплазия коленных суставов – и что именно таким заболеванием страдал отец Тэнди Тарун.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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