Єврокомісія готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення Росії

За словами представниці Єврокомісії, Брюссель має план дій на різні випадки, зокрема й у разі загострення ситуації з біженцями. У Берліні поки що не бачать причин для можливого напливу.

Єврокомісія готується до можливого напливу біженців з України до ЄС у разі вторгнення російських військ в Україну. Про це заявила в понеділок, 14 лютого, офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Дана Спінант. "Ми дуже тісно співпрацюємо із нашими країнами-партнерами, аби забезпечити необхідну оперативну підтримку в будь-який час", зазначила вона.

За словами Спінант, разом із пакетом можливих санкцій існують плани дій для різних аспектів - енергопостачання, економічних наслідків, а також у разі загострення ситуації з мігрантами та біженцями.

Представниця ЄС не назвала конкретних планів, проте послалась на пакет заходів щодо міграції та надання притулку, який запропонувала Єврокомісія у вересні 2020 року.

Дипмісія ЄС у Києві продовжує роботу

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель 14 лютого заявив, що дипмісія в Києві залишається відкритою та надаватиме підтримку громадянам європейської спільноти.

У Берліні наразі не очікують великого напливу українських біженців до Німеччини. Представник МВС ФРН заявив, що наразі немає жодних ознак, які б свідчили про можливість такої динаміки. Водночас у відомстві дуже уважно стежать за ситуацією - разом із Єврокомісією та федеральним урядом.

США: Росія може почати вторгнення у будь-який час

Влада США минулого тижня заявила, що Росія може почати вторгнення до України "у будь-який час, зокрема, і під час Олімпійських ігор". Американська розвідка та військові ніби попередили НАТО, що вторгнення може початися 16 лютого. Водночас згодом радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що США не можуть передбачити точну дату. Представники влади США однак не надають доказів, коли передбачають такий розвиток подій.

Влада РФ заперечує, що планує нападати на Україну, хоча на кордонах України та в анексованому Росією Криму сконцентрувала понад 100 тисяч військових, а також техніку.

Источник: dw.com

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