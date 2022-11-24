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Європейський парламент перебуває під кібератакою. Відповідальність за це взяло прокремлівське угруповання

Європейський парламент перебуває під кібератакою. Відповідальність за це взяло прокремлівське угруповання

Європейський парламент знаходиться під потужною кібератакою, відповідальність взяло на себе прокремлівське угруповання. Про це повідомив голова Європарламенту Роберта Метсола, передає УНН.

Цитата

«Європейський парламент перебуває під потужною кібератакою. Відповідальність за те, що сталося, взяло на себе прокремлівське угруповання», - написала Метсола у Twitter.

Вона зазначає, що ІТ-фахівці опираються цьому та захищають системи.

«І це після того, як ми проголосили росію державою-спонсором тероризму. Моя відповідь: СлаваУкраїна», - додала Метсола.

Доповнення

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму.

У резолюції про визнання росії державою-спонсором тероризму, Європарламент закликає ЄС та країни-члени розробити правову базу для визначення країни як спонсора тероризму, що призведе до ряду суттєвих запобіжних заходів і матиме серйозні наслідки у відносинах ЄС із цією країною.

Джерело: unn.com.ua

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