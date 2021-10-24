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Євросоюз анонсував нові санкції щодо Білорусі через мігрантів

Євросоюз анонсував нові санкції щодо Білорусі через мігрантів

Лідери країн Євросоюзу анонсували нові обмежувальні заходи щодо Білорусі через ситуацію з біженцями і мігрантами на східних кордонах ЄС. Дії режиму Лукашенка називають "гібридною атакою".

Європейський Союз планує ухвалити нові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб в Білорусі через збільшення числа біженців та мігрантів, які нелегально потрапляють до країн ЄС з білоруської території. Про це домовилися глави держав та урядів країн ЄС за підсумками саміту, який відбувся 21-22 жовтня у Брюсселі.

"Європейський Рада не буде миритися з будь-якими спробами третіх країн використовувати мігрантів в політичних цілях. Вона засуджує гібридні атаки на кордонах ЄС і буде реагувати відповідно", - наголошується в комюніке саміту.

Питання зростання числа мігрантів з Близького Сходу і Африки, які потрапляють до Євросоюзу через територію Білорусі, було одним з головних на саміті ЄС. У комюніке саміту дії режиму Лукашенка назвали "гібридної атакою". У відповідь на ці дії ЄС пригрозив "прийняти подальші обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб". Хоча це питання було названо "невідкладним", ніяких тимчасових рамок на саміті не встановили. Як повідомляла DW раніше, ухвалення п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі очікується в листопаді.

Cанкції ЄС проти режиму Лукашенка

Після президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року, результати яких не визнали на Заході, Євросоюз уже запровадив чотири пакети персональних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Три з них - минулого року, четвертий - у червні цього року. У підсумку зараз у санкційному списку перебувають 166 фізичних осіб, включно з самим Лукашенком, а також 15 установ і підприємств.

Крім того, у червні Євросоюз запровадив економічні санкції щодо Білорусі після примусової посадки літака Ryanair в Мінську в кінці травня. Серед них - часткові обмеження на імпорт з країни калійних добрив і нафтопродуктів. Також білоруським авіакомпаніям заборонили використовувати повітряний простір і аеропорти ЄС. Низка держав, зокрема Україна, приєдналася до авіаобмежень. Водночас до списку санкцій Євросоюз не вніс жодну білоруську авіакомпанію. Включення до цього переліку означає, що компаніям і фізичним особам з Євросоюзу буде заборонено надавати кошти або економічні ресурси підприємствам, які опинилися під обмеженнями.

Источник: dw.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: беларусь, ес

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