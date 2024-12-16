Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти росії

У понеділок, 16 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти росії, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

Про це із посиланням на документ пише «Європейська правда».

У ЄС заявили, що ці заходи покликані протидіяти обходу санкцій ЄС через націленість на тіньовий флот очільника Кремля владіміра путіна та послабити російський військово-промисловий комплекс.

У цей санкційний пакет увійшли 54 людини та 30 організацій.

ЄС запровадив санкції проти військової частини, відповідальної за обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня, топменеджерів провідних компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхідних шляхів, а також двох посадовців КНДР.

Вперше під «повноцінні» санкції ЄС (заборона на поїздки, заморожування активів, заборона надавати економічні ресурси) потрапляють різні китайські суб’єкти, які постачають компоненти для безпілотників і мікроелектронні компоненти для підтримки російської агресії проти України.

Також у перелік організацій, які потрапили під санкції увійшли:

хімічний завод;російські оборонні та судноплавні компанії, відповідальні за транспортування сирої нафти та нафтопродуктів морем;цивільна російська авіакомпанія, яка є важливим постачальником матеріально-технічної підтримки російських військових.

Зокрема й додали нові судна до списку тих, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов’язаних з морським транспортом.

Зазначається, що цей захід спрямований на танкери з країн, що не є членами ЄС, які є частиною тіньового флоту путіна, що обходять механізм обмеження цін на нафту або підтримують енергетичний сектор росії, або судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії або беруть участь у перевезенні вкраденого українського зерна.

Відтак, 52 судна, що походять з третіх країн, стали 16 грудня об’єктами санкцій за цими ознаками. Тепер загальна кількість суден, що потрапили під санкції, сягнула 79.

Рада ЄС також додала 32 нових суб’єкти до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс росії.

Деякі з цих організацій розташовані в третіх країнах – Китай, Індія, Іран, Сербія та ОАЕ – і брали участь в обході санкцій або закупівлі дронів та ракет для росії.

Агентство Телевидения Новости