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Вірус-вимагач ARCrypter поширюється по всьому світу

Вірус-вимагач ARCrypter поширюється по всьому світу

Раніше невідома програма-вимагач ARCrypter, яка скомпрометувала чимало організацій в Латинській Америці, розширює свої атаки по всьому світу.

За словами експертів The BlackBerry Research and Intelligence Team, ARCrypter зараз розширює свою діяльність за межами Латинської Америки і націлений на різні організації по всьому світу, у тому числі в Китаї, Канаді, Німеччині, США та Франції.

Вимоги викупу в кожному випадку варіюються та сягають $ 5000. Експерти пояснюють це тим, що ARCrypter є програмою-вимагачем середнього рівня. У дослідженні були опубліковані деталі того, як вірус зламує пристрій користувача та шифрує більшу частину даних з метою вимагання.

BlackBerry зазначили, що перші зразки ARCrypter з’явилися на початку серпня 2022 року за кілька тижнів до першої серйозної атаки в Чилі. В даний час про розробників ARCrypter майже нічого не відомо — їхнє походження, мова та потенційні зв’язки з іншими угрупованнями.

Джерело: noworries.news

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