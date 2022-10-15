Всі актори російського театру в Якутську отримали повістки і йдуть на смерть

Порядки денний у військкомат прийшли на звірку кільком акторам Російського драматичного театру ім. Пушкіна, повідомили РБК у театрі. Там також уточнили, що цих акторів не мобілізували.

Раніше джерела 14News та якутської редакції «Комсомольської правди» (КП) повідомили, що 13 жовтня повістки прийшли всім або майже всім акторам. Співрозмовник КП сказав, що до військкомату вирушили 19 співробітників театру.

Директор драмтеатру Олександр Лобанов уточнив виданню Sakhaday, що повістки вручили молодим акторам та частині технічного персоналу. «Не всі актори отримали повістки, але досить пристойну частину. <...> З кимсь проводиться звіряння, а комусь конкретно наказали зібрати речі і протягом трьох годин з'явитися до пункту збору», - сказав він. Лобанов визнав, що це «глобальна втрата» для театру, та зазначив, що театрально-видовищні установи мають підлягати броні під час часткової мобілізації. "Але тим не менше, ми всі громадяни РФ і закон писаний для всіх", - підкреслив він.

На сайті якутського театру в розділі «Трупа» всього перераховано 33 актори, у тому числі 16 чоловіків. Повідомляється також, що запланований на 20 жовтня показ вистави «Калека з Інішмаана» скасовано «з технічних причин».

На урядовому порталі «Пояснюємо.РФ» у відповідь на питання, чи підлягають заклику з мобілізації артисти, говориться : «Якщо дані посади в закладах культури не мають броні, а працівники перебувають у запасі ЗС РФ і не мають підстав для відстрочення стану здоров'я, вони можуть бути мобілізовані».

Джерело: internetua.com

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