Всі російські пропагандистські лозунги виявились повним лайном

Зверніть увагу, що всі російські пропагандистські лозунги, слогани та кліше виявились повним лайном.

«Вторая армия мира» – хіба що загробного. Принаймні по кількості.

«Можем повторить» – нє, не можете.

«На Берлин» – ну якщо не через нас, то може бути, бо через нас затягнеться трохи, років на сімсот.

«У России два союзника: армия и флот» – і два вороги: командування власної армії і командування власного флоту. А ще паління на складах з вибухівкою.

«Все думали, что русские стоят на коленях, а мы просто зашнуровывали берцы» – …охоронцям Кадирова.

«Русские своих не бросают» – а кого таки кинули, то не свої.

І так далі, не пам‘ятаю, що там в них ще було.

Тоді як всі наші слогани ми зробили реальністю.

«Слава Україні» – є. Весь світ тепер знає, що ми скажені як медоїди і нас краще не чіпати. Про наші подвиги вже знімають фільми і пишуть пісні та книги – і це тільки початок.

«Героям слава» – є. І мертвим, і живим. На весь світ, знову ж таки.

«Україна понад усе» – доведено сотнями тисяч, які у найтемніші дні лютого стояли в чергах за автоматами, розуміючі, що на них насувається танкова армада і жити, можливо, залишилось декілька годин.

«Смерть ворогам» – в процесі.

На фото – частина цього процесу. Ротація в Ірпінь, район «Жирафа», березень.

Джерело: facebook.com

Автор: Юрій Гудименко

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