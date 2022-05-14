«Всі з ким була знайома там, немає нікого» - «ДНРівці» розповідають про стан справ на фронті. Перехоплення

● В перехопленій (https://www.youtube.com/watch?v=cHwulL2W7qU)розмові двоє «ДНРівців» діляться «останніми новинами» з фронту. Жінка розповідає, що російські солдати стріляють з позицій поблизу її житла. Потім їдуть ховатися.

● Жінка висловлює сумнів в тому, що окупанти будь-коли зможуть захопити Мар’їнку, оскільки українські військові побудували міцну оборону: «Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб’є? А вони засіли і сидять»

● Розповідає про нещодавню спробу штурму: «Відправили 1500 людей. Приїхало 30 назад. Тобто, всі з ким була знайома там, немає вже нікого».

● У відповідь чоловік скаржиться на проблеми з надходженням резервів: «В рашці всі ховаються. Ніхто не хоче їхати».

Источник: https://t.me/DIUkraine/487

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