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Все ближе к войне. США официально обвинили Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

Все ближе к войне. США официально обвинили Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

С таким заявлением выступил госсек США Помпео, который сообщил, что Вашингтон выражает «серьезное беспокойство» по поводу атаки в Оманском заливе.

Соединенные Штаты подняли вопрос о нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе в ходе закрытого заседания Совета Безопасности ООН в четверг.

«Это неприемлемо, чтобы какая-либо сторона атаковала коммерческие суда, а сегодняшние нападения на корабли в Оманском заливе вызывают серьезное беспокойство», – заявил и.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн в ходе заседания, посвященного сотрудничеству между ООН и Лигой арабских государств.

«Правительство США оказывает помощь и продолжит оценивать ситуацию», – добавил он. Коэн также сказал, что за нападениями мог стоять Иран.

«Иран развернул значительное количество ресурсов в целях продвижения своей революционной идеологии и злонамеренной деятельности в регионе», – отметил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, в свою очередь, подчеркнул, что важно установить факты. «Если есть что-то, чего мир не может допустить, то это очередная конфронтация в этом регионе», – предупредил он.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу-ль-Гейт заявил, что очередной инцидент убедил организацию в необходимости «взять на себя более активную роль, чтобы внести вклад в поддержание международного мира и безопасности в арабском регионе».

Министр иностранных дел Кувейта Сабах Халид аль-Сабах, в настоящий момент занимающий пост председателя Совбеза, назвал нападения на танкеры продолжением «серии актов саботажа, которые угрожают безопасности морских коридоров и энергетической безопасности всего мира».

В свою очередь, выступая в четверг в Вашингтоне, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у администрации Соединенных Штатов есть все основания утверждать, в том числе на основании разведданных, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.

«По оценке правительства Соединенных Штатов, Иран несет ответственность за атаки, которые произошли сегодня в Оманском заливе… Эта оценка основана на разведывательных данных, (типе) использованного оружия, уровне подготовки, который необходим для проведения такой операции, недавних похожих иранских нападениях на суда, и на том факте, что ни одна из группировок, действующих в этом районе, не обладает ресурсами и навыками для проведения такой сложной операции», – сказал Майк Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Соединенные Штаты продолжат оценивать ситуацию в Оманском заливе после нападения на два нефтяных танкера, заявили в накануне в Белом доме.

Напомним, в четверг два нефтяных танкера пострадали в результате нападения в Оманском заливе, в стратегически важном районе неподалеку от побережья Ирана.

По словам норвежских властей, поступили сообщения о трех взрывах на норвежском танкере Front Altair. Атаке подверглось и сингапурское судно Kokuka Courageous.

Командование базирующийся в Бахрейне Пятого флота США заявило, что оказывает помощь пострадавшим судам, от которых поступили сигналы бедствия с разницей примерно в один час.

В свою очередь Иран объявил, что его корабли спасли 44 членов экипажей танкеров и что оба судна были охвачены пламенем.

Оманский залив находится неподалеку от Ормузского пролива – стратегической водной артерии, которая служит важным маршрутом поставок сырой нефти.

После сообщений о нападениях на танкеры мировые цены на нефть поднялись на 4 процента, превысив отметку 62 доллара за баррель.

В прошлом месяце США заявили, что Иран использовал мины против четырех нефтяных танкеров у берегов ОАЭ. Иран отрицает свою причастность к терактам.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: иран, нефть, США

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