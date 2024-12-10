Всё, что нужно знать о реальной поддержке диктаторов в тоталитарных странах

Пока национальный лидер сильный, надувает щёки и играет мускулами, запугивает врагов и платит деньги своим лояльным прихвостням – всё прекрасно.

Но как только земля начинает шататься под его ногами – от 146% поддержки не остается ни-че-го.

Скажем, у румынского диктатора Чаушеску незадолго до казни рейтинг приближался к 100% - вот только свергли его прямо на митинге, собранном в его же поддержку.

Прошлогодний марш-бросок Пригожина, вернее, реакция на него вообще не должны оставлять сомнений, что толпы не бросятся защищать Чемоданного Властелина.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/13292

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