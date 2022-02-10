Все для «республики»: зачем в ОРДО переписывают имущество жителей села

Главарь боевиков ОРДО выдал интересное распоряжение о плате налога на имущество в частном секторе. На данный момент происходит перепись всего что есть в частном секторе: деревьев, машин, колодца, техники домашнего хозяйства, в частности даже кур и живности.

«Очень интересен один вопрос: если захочешь заколоть кабанчика, то нужно сделать фото и видео фиксацию для того чтобы не было претензий данных служб? Или же сначала получить письменное разрешение на убийство своей же живности?», — возмущаются жители.

По некоторым данным, подобным образом поступают и оккупанты в Крыму. Уже были случаи, когда к людям приходили представители «власти», спрашивали сколько деревьев, каких именно, есть ли домашний скот.

«А как вы хотели? Надо начинать платить налоги и содержать прости Господи «республику». Шахт и металлургии нет, так что упор будет на аграриев. Будете платить, а если нет, то все «национализируют», — отмечают жители.

Источник: sprotyv.info

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