Хакеры взломали сайты московского провайдера и других российских компаний: желают успеха ВСУ

Все мы любим весёлые дефейсы, жирные базы, обман и шпионаж, но очень не хватает диверсий. И тут как раз хорошие новости. АО "Инфотел" - мягкая волосатая подмышка между банком россии и девяносто девятью другими банками, включая Ситибанк, ВЭБ, Тинькофф, МТС-Банк, Промсвязьбанк и даже JP Morgan. И вот этому маленькому инфотельчику пришла полная пи$да. AS8299 просто вышибло из сети, и думаю, что на склеивание обломков файловых систем и поиск прошивок для роутеров (компания Cisco больше не работает на россии) у них уйдёт какое-то время. А автоматизированная система документооброта с центробанком немного полежит. После 2014 года, а особенно после прошлого февраля такие странные совпадения будут происходить чаще, гуще и злее.

Хакеры взламали ряд российских сайтов и опубликовали там баннеры на поддержку контрнаступления Вооруженных Сил Украины, в частности "лег" сайт московского провайдера АО "Инфотел".

Об этом ЭП стало известно из сети.

АО "Инфотел" – это московский провайдер, отвечающий за взаимодействие Центробанка России с другими юридическими лицами в России (банки, интернет-магазины, кредитные организации и т.п.).

Из-за кибератаки основные банки России и кредитные организации по всей РФ не имеют доступа к банковским системам и не могут производить платежи. Возможны также перебои со связью в Москве.

На сайтах был размещен подобный контент в поддержку ВСУ, описание, кто и зачем начал войну.

За матеріалами: facebook.com/ruheight, epravda.com.ua

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