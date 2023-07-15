Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ.

З 10 по 14 липня 2023 року ми говорили про:

✅ повідомлення про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці. Більше тут (https://bit.ly/471upVB)

✅ повідомлення про підозру екснардепу-організатору схеми у справі «Золотого мандарину». Більше тут (https://bit.ly/3NN9CMt)

✅ скерування до суду справи щодо одержання 40 тис. дол. США неправомірної вигоди посадовцем Одеської ОВА. Більше тут (https://bit.ly/3NEmN24)

✅ скерування до суду справи щодо розтрати понад 1,3 млн дол. США при ремонті вертольотів. Більше тут (https://bit.ly/46FT3dU)

✅ повернення у державну власність української частини нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок». Більше тут (https://bit.ly/3NPQ8He)

✅ цивільну конфіскацію активів депутата однієї з місцевих рад Дніпропетровщини вартістю майже 2 млн грн. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/1967)

✅ оголошення у розшук депутата Київради, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/1971)

✅ продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду. Більше тут (https://t.me/nab_ukraine/1969)

✅ зустріч керівництва НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк. Більше тут (https://bit.ly/3XXSSqE)

✅ зустріч керівництва НАБУ зі Спеціальним уповноваженим Президента Франції П'єром Ельброном. Більше тут (https://bit.ly/3DjZq9f)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/1973

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