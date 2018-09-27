Все в шоколаде. Врезался в маршрутку, закусил глазированным сырком и позвонил маме. Шокирующая авария на улице Достоевского

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні вранці. Іномарка вїхала у маршрутний автобус. В результаті аварії постраждало шестеро осіб, четверо з яких - пасажири автобуса.

Александр и Ирина как раз отводили детей в сад и школу, когда увидели страшную картину. Ирина говорит, сразу даже закрыла маленькой дочери глаза рукой, чтобы не пугать малыша. Наголову разбита машина, медики и полиция - такое точно не пойдет на пользу ее маленькой дочери, говорит женщина

Ирина, местная жительница

Увидели, что ГСЧС приехало, две скорых, водитель там – все в порядке, молодой парень, у него царапины, кого-то еще доставали, но я как-то не особо, все говорят. Вот кто стоял, что на большой скорости пытался обогнать маршрутку

Пострадали пассажиры маршрутки, а также два человека, находившиеся в салоне иномарки. Столкновение произошло на улице Достоевского, прямо на остановке общественного транспорта. Где, собственно, и стоял автобус, в который врезался БМВ.

Юрий Станько

Автобус стоял здесь, так, он ехал на большой скорости и вдарив его в «задницу». Виноват 100 процентов водитель автомобиля. Автобус стоял на остановке, ждал людей, даже сдвинул его с места. Автобус стоял там, его аж сдвинуло с места.

По словам очевидцев, водитель БМВ вел себя несколько странно. Сразу после аварии пошел в один из магазинов, расположенных на остановке, и купил себе глазированный сырок и стал ждать свою мать, которой сразу позвонил, рассказали люди. Впрочем, глюкоза не помогла ему успокоиться.

Если уж была авария, то расскажите, в чем причина, почему за вас отвечает? – На … уйдите от меня, ясно?

Всех пострадавших забрали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи, где медики констатировали у них ушибы и травмы средней тяжести.

Трое получили медицинскую помощь амбулаторно и самостоятельно покинули больницу, трое остальных были госпитализированы, двое из них находятся в отделении политравмы, а один - в нейрохирургии

Елена Баранник, спикер ГУНП в Харьковской области

На сьогоднішню годину вже відкрито кримінальне провадження, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч 1 ст. 286. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі і позбавлення права керування транспортом теж до трьох років

Также очевидцы уверяли, что водитель немецкой машины был пьян. Впрочем, пока правоохранители не могут эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть. По их данным, сдавать анализы на наличие алкоголя или наркотиков в организме водитель БМВ отказался и на месте аварии, и в медучреждении.

Агентство Телевидения Новости