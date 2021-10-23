Всем харьковским вузам рекомендуют уйти на дистанционку

Министерство образования рекомендует вузам уже со следующего понедельника, 25 октября, перейти на дистанционное обучение. Соответствующее заявление озвучил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Рекомендация касается как государственных учебных заведений, так и частных.

Планируется, что на дистанционке вузы будут находиться до 15 ноября включительно.

Такое решение министерство приняло после консультаций с Минздравом.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября до 15 ноября заведениям специального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", — сообщил Сергей Шкарлет.

Министр также отметил, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

О переходе на дистанционное обучение уже объявила Харьковская национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого. В соответствии с рекомендациями МОН вуз будет находиться на дистанционке с 25 октября по 15 ноября.

Отметим, Харьковская область находится в пятерке лидеров по вакцинации педагогов. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По данным министра, в Харьковской области от коронавируса привиты 78% работников учреждений общего среднего образования.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»