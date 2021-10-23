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Всем харьковским вузам рекомендуют уйти на дистанционку

Всем харьковским вузам рекомендуют уйти на дистанционку

Министерство образования рекомендует вузам уже со следующего понедельника, 25 октября, перейти на дистанционное обучение. Соответствующее заявление озвучил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Рекомендация касается как государственных учебных заведений, так и частных.

Планируется, что на дистанционке вузы будут находиться до 15 ноября включительно.

Такое решение министерство приняло после консультаций с Минздравом.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября до 15 ноября заведениям специального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", — сообщил Сергей Шкарлет.

Министр также отметил, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

О переходе на дистанционное обучение уже объявила Харьковская национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого. В соответствии с рекомендациями МОН вуз будет находиться на дистанционке с 25 октября по 15 ноября.

Отметим, Харьковская область находится в пятерке лидеров по вакцинации педагогов. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По данным министра, в Харьковской области от коронавируса привиты 78% работников учреждений общего среднего образования.

Источник: sq.com.ua

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