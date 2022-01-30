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Всемирный платежный сервис начал блокировать финансовые операции в ОРДЛО

Всемирный платежный сервис начал блокировать финансовые операции в ОРДЛО

Платежный сервис QIWI блокирует любые финансовые операции на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает издание Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРДЛО

Как уточняют ресурсы, при попытке совершения финансовой операции, пользователи получают следующее сообщение: «Ошибка платежа, проведение платежа запрещено».

По словам источника, под данное ограничение попадают все пользователи, находящиеся на территории «ЛДНР», не зависимо от того, к российскому или украинскому оператору связи привязан кошелек.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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