28 лет назад 31 декабря российские власти устроили бесплатный салют для всех жителей Чечни, вторгшись на территорию республики и начав штурм Грозного.

Знаете, какой вывод, спустя время после этих событий, можно сделать? Исторические спирали вообще ничему не учат российских правителей.

«Вся операция строилась на уверенности, что сопротивления не будет», — напишут потом о штурме Грозного.

Ничего не напоминает?

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/4361

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