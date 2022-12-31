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«Вся операция строилась на уверенности, что сопротивления не будет»

«Вся операция строилась на уверенности, что сопротивления не будет»

28 лет назад 31 декабря российские власти устроили бесплатный салют для всех жителей Чечни, вторгшись на территорию республики и начав штурм Грозного.

Знаете, какой вывод, спустя время после этих событий, можно сделать? Исторические спирали вообще ничему не учат российских правителей.

«Вся операция строилась на уверенности, что сопротивления не будет», — напишут потом о штурме Грозного.

Ничего не напоминает?

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/4361

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