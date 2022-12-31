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«Вся операция строилась на уверенности, что сопротивления не будет»
28 лет назад 31 декабря российские власти устроили бесплатный салют для всех жителей Чечни, вторгшись на территорию республики и начав штурм Грозного.
Знаете, какой вывод, спустя время после этих событий, можно сделать? Исторические спирали вообще ничему не учат российских правителей.
«Вся операция строилась на уверенности, что сопротивления не будет», — напишут потом о штурме Грозного.
Ничего не напоминает?
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/4361